Депутаты «Единой России» поддержали снижение налоговой ставки для предпринимателей Самарской области

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Самарская губернская дума на очередном заседании приняла закон о налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса — инициативу в областной парламент внесло правительство региона. О том, что в губернии появятся новые меры поддержки предпринимателей, ранее в своем Послании объявил губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Авторы законопроекта предложили снизить ставку по упрощенной системе налогообложения для определенных категорий предпринимателей в три раза.

«Мы предлагаем снизить ставки по трём направлениям. Это субъекты малого и среднего предпринимательства тех отраслей, в которых в этом году произошло снижение доходов более, чем на 20 процентов в сравнении с предыдущим годом, а выручка не превышает 50 миллионов рублей. Также речь идёт о социальном предпринимательстве, а также о предприятиях, вновь создаваемых в малых населенных пунктах, чтобы стимулировать в них инвестиционную активность», — рассказал на заседании фракции «Единой России» в губернской думе министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инициатива получила поддержку депутатов «Единой России», на заседании думы о ней высказался и глава региона Дмитрий Азаров.

«На рассмотрение депутатов вынесен законопроект о трехкратном снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Из почти 129 тысяч представителей малого бизнеса в регионе эта поддержка затронет, по нашей оценке, около 80 тысяч предпринимателей. Меры не только помогут восстановлению этого сектора экономики, но и послужат подушкой безопасности в случае введения новых ограничений, которые сегодня невозможно прогнозировать», —прокомментировал проект закона губернатор.

Поддержкой смогут воспользоваться представители 50 отраслей экономики, официально признанных пострадавшими в период пандемии. В профильном министерстве отметили, что готовы обсуждать и разрабатывать меры помощи для тех субъектов предпринимательства, которых не коснулся новый закон.

После принятия документа льготы вступают в силу уже в этом году — а по второму и третьему направлениям будут действовать и в течение следующего.

Отметим, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, улучшение инвестиционной привлекательности губернии — приоритетные направления Стратегии лидерства Самарской области, сформированной три года назад по инициативе Дмитрия Азарова и при участии тысяч жителей региона. По решению губернатора волнующие людей вопросы были преобразованы в целевые направления и стали планом действий для исполнительной и законодательной власти на ближайшие годы. Главной целью документа является повышение качества жизни каждого человека, в каком бы городе и поселке губернии он не жил, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"