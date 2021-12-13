Депутат Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность

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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил журналистам, что планирует продолжать работу в нижней палате парламента, хотя наложенные судом запреты затруднят ее, передает РИА Новости.

Ранее суд избрал ему меру пресечения, запретив общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья. Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.

"Решение мы будем обжаловать в части, мешающей исполнять свои обязанности депутата - использование телефона, интернета, телефонных звонков", - сказал Рашкин после решения Басманного суда Москвы. Депутат пояснил, что работает с несколькими законопроектами и более чем 400 письмами, ему необходима возможность переписки. Свое состояние после заседания суда он описал как "рабочее".

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко