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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России электронное оформление захоронений через сайт госуслуг, что даст возможность очистить рынок от недобросовестных ритуальщиков.

"Казалось бы, предложение нормальное, но оно, конечно, безусловно опасное, поскольку я тут бросаю вызов некоей кладбищенской мафии, которая по-прежнему царит, особенно в некоторых регионах нашей страны, где бедных людей, которые и так испытывают горе, для того, чтобы захоронить родственника, обдирают как липку", — рассказал он Лайфу.

"Электронное оформление через сайт госуслуг поможет оформить всё в цифровом виде, у вас будет электронное свидетельство, место точного захоронения, чтобы вы всегда могли найти своего родственника, а его могила не была уничтожена", — добавил Милонов.

Парламентарий отметил, что государство должно найти возможность включить услуги по захоронению в базовый гарантированный пакет и сделать их бесплатными. Тогда будет возможность исключить огромные тарифы, которые "раздувает мафия".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости