Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области

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Информация об этом назначении прошла в ночь на пятницу, 6 декабря.

— Наш президент назначил меня врио губернатора Курской области. Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе. Служу России! Победа будет за нами! — написал новоиспеченный врио губернатора в своем ТГ-канале.

Александр Хинштейн представлял в Госдуме Самарскую область. В последнее время он был последовательным критиком бывшего губернатора Дмитрия Азарова и его команды.

В Курскую область Александра Хинштйена направил лично Владимир Путин. Кремль опубликовал видеозапись беседы президента и депутата.

В последние месяцы Курской областью руководил Алексей Смирнов. Он возглавил регион после того, как в мае в отставку ушел предыдущий губернатор Роман Старовойт, который стал министром транспорта. В сентябре Смирнов выиграл выборы губернатора — за него проголосовали 65,28% избирателей. Но Смирнов не проработал после этого и двух месяцев. Сообщается, что он ушел по собственному желанию.

При этом на 11 декабря у Алексея Смирнова была запланирована прямая линия с жителями Курской области, пишет 63.ру.

Часть территории Курской области уже несколько месяцев занята подразделениями ВСУ, в регионе идут бои.

Фото: ВК Хинштейна