Денис Пушилин: ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне

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Ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Ранее он сообщил, что из-за угрозы наступления со стороны Украины начинается массовая эвакуация населения из ДНР в Ростовскую область. С аналогичным заявлением выступил и глава ЛНР Леонид Пасечник. Он также призвал мужчин встать на защиту республики.

"В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление <…>. Ситуация крайне критическая. Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу", — сказал он.

Пушилин не исключил, что из Донбасса в Россию эвакуируют сотни тысяч человек: это делается для того, чтобы обезопасить как можно больше людей. Уезжают в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР, отметил он.

Глава ДНР указал, что сегодня вечером в Донецке взорвали автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, сам он не пострадал. Пушилин назвал взрыв диверсией, подготовкой Киева к наступлению.

Пушилин добавил, что каждый из объектов критической инфраструктуры в ДНР под охраной, Донецк готов к возможным терактам.

Накануне в Донецке и Луганске заявили, что обстановка на линии соприкосновения обострилась, Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и открыл огонь по позициям самопровозглашенных республик, применяет минометы и артиллерию.

При этом на Украине утверждают, что Киев не планирует никаких военных операций и намерен действовать политико-дипломатическим путем.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко