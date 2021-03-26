Денис Мантуров во время встречи с  Дмитрием Азаровым передал сертификат  на оборудование для школ региона

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время встречи с Губернатором Дмитрием Азаровым передал сертификат на получение спортивного инвентаря, а также – музыкальных инструментов для детских школ искусств региона.

Воспитанники хоккейных клубов губернии получат 140 клюшек, а школы борьбы – два комплекта поставки инвентаря и оборудования. Кроме того, в регион будет передано два комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности детей и подростков. Оборудование передано в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Напомним, в Самарской области по инициативе Губернатора с 2019 года реализуется федеральный пилотный проект «Стань чемпионом», который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет.

Абсолютно любой ребёнок может бесплатно пройти анализ на предрасположенность к тому или иному виду спорта. Всего оценивается свыше 45 показателей: скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое. Тестирование также позволяет следить за прогрессом начинающих спортсменов. Тренеры могут выявить сильные и слабые стороны ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку.

Обновление инструментов благодаря поддержке Минпромторга РФ планируется и в детских школах искусств Самарской области. Согласно сертификату, образовательные организации получат 52 пианино отечественного производства. Напомним, техническое обновление ДШИ идёт в рамках национального проекта «Культура».

«Я думаю, что те ребята, которые воспользуются этими инструментами, будут иметь возможность в будущем развивать свои культурные навыки», – отметил Денис Мантуров.

Напомним, Губернатор Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Государственного совета по направлению «Культура» и курирует развитие отрасли на территории всей страны. Стоит отметить, что в этом году в рамках нацпроекта в Самарской области будут капитально отремонтированы здания четырёх детских школ искусств, а также – 10 сельских домов культуры, ещё два ДК планируется построить.

«Обязательно всё оборудование передадим нашим спортивным организациям и школам искусств. Уверен, что такой подарок принесёт большую радость всем воспитанникам», – подчеркнул Дмитрий Азаров.