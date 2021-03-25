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День работника культуры в селе Александровка отмечают в отремонтированном ДК

25 марта 2021 18:15
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Финансирование проекта отстояла «Единая Россия». Этот капремонт стал первым для здания с почти семидесятилетней историей.

Депутаты Самарской губернской думы побывали с визитом в сельском поселении Александровка Большеглушицкого района — Александр Живайкин, Елена Крылова и Николай Панченко решили лично убедиться, что местный Дом культуры полностью отремонтирован и работает в полную силу. В прошлом году, несмотря на тяжелые для экономики условия, фракция «Единой России» в областном парламенте сумела сохранить в бюджете средства на реконструкцию александровского ДК.

Единственное место притяжения в селе ещё год назад пребывало в плачевном состоянии. Директор учреждения Наталья Пилягина рассказала, что по зданию гуляли сквозняки, капало с потолков, а в помещениях, построенных ещё в начале брежневской эпохи, зимой и осенью приходилось заниматься в верхней одежде. Теперь всё изменилось: в ДК появились комфортные зоны для спорта, чтения и творческих занятий.

«Есть даже комната, которую мы создали специально для детей, чтобы они могли заниматься творчеством, играть, просто оставаться детьми. Сегодня в ней представлена выставка из музея имени П. В. Алабина, посвящённая перелетным птицам Самарской области. После реконструкции Дома культуры нам не стыдно приглашать даже такие большие музеи к сотрудничеству», — отметила Наталья Пилягина.

За лето в здании отремонтировали и утеплили фасад, заменили кровлю, переложили полы, заменили систему отопления. А в зале с обновленной сценой появились удобные зрительские кресла. В сельском доме культуры появились даже зона Wi-Fi и антикафе с бильярдным столом. Глава фракции «Единой России» в губернской думе Александр Живайкин рассказал, что результат работы превзошел его ожидания.

«Мы сегодня приехали сюда с контрольными функциями: хотели своими глазами посмотреть, как использованы средства из бюджета, как выглядит этот Дом культуры теперь. Когда мы здесь были в прошлый раз, то переживали за то, успеют ли строители уложиться и в сроки, и в смету, будет ли все качественно. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров всегда ставит задачу перед депутатами всех уровней — вместе с общественностью налаживать контроль над строительством и реконструкцией объектов, особенно тех, которые финансируются в рамках нацпроектов. И в данном случае у нас претензий нет», — подчеркнул Александр Живайкин.

Он добавил, что жители Александровки помогли проконтролировать процесс реконструкции. Уже на этапе выполнения строительных работ депутаты поняли, что люди очень заинтересованы в том, чтобы получить новый Дом культуры. А когда посмотрели выступления детского духового оркестра и народного ансамбля «Радуйся», который носит неофициальный статус «жемчужины района», окончательно убедились — место будет популярным.

 «Если в прошлом году мы и задавались вопросами, для кого это делается и будет ли востребованным отремонтированное здание, то сегодня таких вопросов не осталось. Это настоящий дом, в котором коллективы не занимаются, а живут, с первых шагов мы поняли, что то, что сделано, было необходимо», — сказал Александр Живайкин.

Коллегу по фракции поддержала Елена Крылова. По её словам, жители Большеглушицкого района обычно проявляют высокую активность, когда речь идет о полезных для людей начинаниях.

«И для таких инициативных и неравнодушных людей хочется делать больше и больше. Создать за такой короткий срок, с ограниченными средствами такое учреждение культуры, настоящий дворец — это большой труд. Мы видим, сколько в этом дворце детей — они не в гаджетах, не на улице, а там, где активно развивается культура, которая всегда является основой для общества», — добавила депутат.

Парламентарии уделили особенное внимание старейшему работнику ДК — нынешний руководитель детского оркестра Петр Балькин возглавил учреждение, тогда ещё называвшееся клубом, сразу после окончания его строительства. Он продолжает заниматься с детьми даже на девятом десятке. Петр Васильевич получил благодарность от имени председателя Самарской губернской думы Геннадия Котельникова.

Всего в прошлом году были построены и отремонтированы за счет средств бюджета 11 учреждений культуры. В этом году ремонт ожидает как минимум 14 учреждений в губернии. А Дом культуры в Александровке продолжит развиваться: руководство налаживает сотрудничество с крупными библиотеками региона, подает заявки на участие в проектах и претендует на гранты, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

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