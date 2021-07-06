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Делегация РФ отказалась от участия в заседании ПА ОБСЕ

6 июля 2021 20:24
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В знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи.

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи, передает ТАСС.

"Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", - сказал Толстой и покинул после этого зал. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины.

От участия в заседании в режиме видео-конференц-связи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции", - сказал он.

Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, "а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер", отметил он.

"Российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты", - сказал Джабаров.

"Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы", - добавил сенатор. При этом Джабаров отметил, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ.

 

Глава делегации РФ, спикер Госдумы Петр Толстой. Фото:     Валерий Шарифулин/ТАСС 

Теги: делегация РФ отказ от участия ПА ОБСЕ

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