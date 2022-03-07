Делегации России и Украины проводят третий раунд переговоров

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Российская и украинская делегации начали третий раунд переговоров в Беловежской Пуще. Об этом сообщило посольство РФ в Белоруссии в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Перед началом переговоров глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что будут обсуждаться все три блока вопросов: внутриполитическое урегулирование, международно-гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования. Как указал Мединский, российская делегация попытается сегодня еще раз обговорить режим работы гуманитарных коридоров, ни один из которых пока не заработал в полной мере.

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС