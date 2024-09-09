Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионах

В ходе единого дня голосования практически повсеместно на выборах глав регионов лидируют либо действующие губернаторы, либо врио, предложенные президентом
В общей сложности в единый день голосования выбирали 23 глав регионов. В 21 регионе голосовали избиратели.
Практически во всех регионах у лидера трехкратное преимущество перед ближайшим кандидатом. На первых местах либо действующие губернаторы, либо врио главы региона.
Все лидеры либо представляют «Единую Россию», либо (как в случае с Забайкальским краем) поддержаны этой партией, пишет РБК.