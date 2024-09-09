Действующие губернаторы и врио вырвались в лидеры во всех регионах

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В ходе единого дня голосования практически повсеместно на выборах глав регионов лидируют либо действующие губернаторы, либо врио, предложенные президентом

В общей сложности в единый день голосования выбирали 23 глав регионов. В 21 регионе голосовали избиратели.

Практически во всех регионах у лидера трехкратное преимущество перед ближайшим кандидатом. На первых местах либо действующие губернаторы, либо врио главы региона.

Все лидеры либо представляют «Единую Россию», либо (как в случае с Забайкальским краем) поддержаны этой партией, пишет РБК.