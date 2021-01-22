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Число избирателей на территории Самарской области по состоянию на 1 января 2021 года составило 2 413 054 человека. По сравнению с 1 июля 2020 года динамика изменения численности незначительна (-0,13%).

По Самаре традиционно лидирует по численности избирателей Промышленный район (23%) на втором и третьем местах соответственно Кировский и Советский районы городского округа. Наименьшая численность избирателей – в Самарском районе (3% от общегородской численности).

В городском округе Тольятти более половины избирателей зарегистрировано на территории Автозаводского района (62% от общегородской численности). Динамика численности в районах городского округа Тольятти по сравнению с 1 июля 2020 года незначительна (менее 1%).

Из общего числа избирателей доля избирателей городского округа Самара составила 38%, городского округа Тольятти – 22%, малых городов Самарской области – 17%, муниципальных районов Самарской области – 23%, сообщает в твиттере Председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев..