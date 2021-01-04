Чернышенко в рамках "Елки желаний" подарил девочке роль в спектакле "Снежная королева"

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко исполнил мечту 12-летней девочки, подарив ей роль разбойницы в спектакле "Снежная королева" на сцене Детского музыкального театра им. Н. Сац. в рамках акции "Елка желаний". Дебют юной актрисы состоялся 4 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Чернышенко.

"4 января 12-летняя Ирина Губина сыграла свою первую роль перед зрителями на сцене настоящего театра. Такая мечта была на шаре, который снял с "Елки желаний" в канун Нового года заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дебют девочки состоялся в спектакле "Снежная королева" на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра им. Наталии Сац. Юная актриса призналась, что совсем не нервничала по совету своего преподавателя, а этот день она запомнит на всю жизнь.

"Проект "Елка желаний" помогает ребятам воплотить самые заветные мечты. Главное поставить перед собой цель. Выйти на сцену настоящего театра сложно без упорных репетиций и большого желания выступать. Я поздравляю Ирину с ее дебютом, желаю, чтобы все мечты сбывались", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель - подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около 8 тыс. желаний.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания.