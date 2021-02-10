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Чечня первой среди российских регионов отменила обязательный масочный режим

10 февраля 2021 18:09
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При этом глава республики Рамзан Кадыров отметил, что ношение масок будет носить рекомендательный характер.

Обязательный масочный режим в общественных местах в Чечне и ограничения при въезде в регион, введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, отменены, передает ТАСС. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - написал Кадыров.

Он отметил, что в регионе эпидемиологическая ситуация складывается благополучно. "Конечно, продолжим держать на контроле ситуацию с ковидом. Наши медучреждения оснащены всем необходимым на случай роста заболеваний", - добавил глава Чечни.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 11 066 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 92 случая - за прошедшие сутки. Выздоровели 10 256 человек, 109 пациентов умерли. В июне 2020 года Кадыров объявил о снятии большей части ограничений, а в январе текущего года возобновили работу кинотеатров, детских развлекательных центров, концертных залов, бань и бассейнов при условии заполняемости не выше 50%.

 

Фото:    Елена Афонина/ТАСС

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Комментарии

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10 февраля 2021  18:09
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