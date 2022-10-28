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Частичная мобилизация в России может завершиться уже на следующей неделе с 31 октября по 6 ноября. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В качестве подтверждения сообщения «Ведомости» приводят слова неназванных источников в российском парламенте и администрации президента.

При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством — вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации.