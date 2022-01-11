Бывший мэр Самары Лиманский стал советником главного атамана казаков России

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Экс-глава Самары Георгий Лиманский в конце января приступает к обязанностям советника атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Приказ о новом назначении бывшего самарского градоначальника (Лиманский руководил областным центром с 1997-го по 2006 год) был издан еще 17 декабря 2021 года, а само назначение должно состояться 26 января 2022-го.

Как следует из приказа, подписанного атаманом ВсКО Николаем Долудой, Лиманский назначен советником «в целях эффективности выполнения приказов, поручений и директивных документов атамана ВсКО в войсковых казачьих обществах». В новом качестве он будет трудиться на общественных началах.

Всероссийское казачье общество является крупнейшим в стране объединением казаков – в настоящее время в его состав входят 12 реестровых войсковых казачьих обществ. Общая численность реестровых казаков составляет 180 тыс. человек.

В ВсКО входит в том числе Волжское войсковое казачье общество, в составе которого в свою очередь действует Самарское окружное казачье общество, объединяющее все казачьи общества на территории Самарской области.

Это направление – не новое для Георгия Лиманского. Он – казачий полковник, с 2017 года возглавлявший региональное общественное движение «За духовно-нравственное возрождение Самарской области «Самара Православная».

Задачей движения является проведение духовно-просветительской и миссионерской деятельности на территории региона, а одним из учредителей выступает бывший атаман Волжского казачьего войска Борис Гусев, пишет Обозрение.