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Британцы пристыдили главу МИД страны за глупую ошибку на переговорах с Лавровым

10 февраля 2022 22:04
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Лавров в ходе дискуссии спросил коллегу, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами.

Пользователи твиттера из Великобритании пристыдили главу МИД страны Лиз Трасс за досадную ошибку на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровы, передает РИА Новости.

Как сообщил присутствовавший на встрече источник, Лавров в ходе дискуссии спросил коллегу, признает ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями", — ответила глава МИД Соединенного Королевства.

"Я знаю, что Министерство иностранных дел время от времени просит университеты провести учебные дни по России и русской истории. Быть может, нужно еще несколько?" — задался вопросом Andy Willimott.

"Это все равно что спросить, признаете ли вы британский суверенитет над Кентом и Сассексом, а в ответ услышать: "Никогда", — отметил пользователь #SaveNasser.

"Лиз Трасс блестяще исполняет свои обязанности на посту главы МИД. Я не так хорош в географии России, но даже я знаю, что Ростов и Воронеж находятся в этой стране", — возмутился Juha Remes.

"У Лаврова солидный опыт. Кажется очевидным, что Трасс вышла за рамки своих возможностей", — считает ollie.

"Господи, если Лиз Трасс сказала такое о Ростове, видимо, она — самый недалекий политик в нынешнем правительстве", — предположил Matt.

Переговоры министров иностранных дел России и Великобритании состоялись сегодня. Главными темами обсуждения стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Сергей Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.

 

Фото:   РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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