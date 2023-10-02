Болгария тоже введет запрет на въезд российских машин

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Запрет на въезд в Болгарию автомобилей с российскими номерами начнет действовать до конца понедельника, сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

"Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей", - цитирует издание "24 часа" слова главы пограничников в эфире национального телевидения.

Запрет касается не только легковых автомобилей, но и грузов. Директор пограничной полиции не смог уточнить, сколько российских машин въезжает в Болгарию ежемесячно, но уточнил, что их не так много, пишет РИА Новости.

Такой запрет уже ввели Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Норвегия, Франция и Хорватия.