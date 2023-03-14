Более тонны капусты отправили бойцам СВО сторонники «Единой России» в Самарской области

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В этот раз с гуманитарным грузом волонтеры и добровольцы передали в зону специальной военной операции 850 килограммов квашеной капусты, в первый раз ушло 250 килограммов солений.

Инициатива родилась у сторонников «Единой России». Директор Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова, председатель Регионального совета сторонников рассказывает: «С самого начала СВО наши студенты стали активными проводниками доброй воли и выступили с самыми различными идеями. Вот и на этот раз ребята не остались в стороне. Уверена, что тепло сердец и добрых рук обязательно поддержат наших бойцов, а традиционное русское блюдо напомнит им о домашней кухне. Благодарим каждого участника акции «Волонтёрские витаминки для участников СВО» за вклад в общий проект».

Добрую инициативу поддержали местные сельхозпроизводители и региональные парламентарии. Депутат губернской думы, координатор партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина с удовольствием поддержала ребят и помогла наладить связи с аграриями.

«Работники ООО «Самарские овощи» передали тонну капусты и 200 кг моркови, выращенные в Безенчукском районе. Все овощи пошли в дело. Казалось бы, что тут такого - обычное блюдо. Но внимание соотечественников поднимают боевой дух солдат! И сколько воспоминаний о доме, где их ждут и знают, что наши вернутся с Победой», - уверена депутат.

«Это - моральная поддержка наших бойцов, возможность не только помочь им, но и внести свой вклад в том важном деле, что они делают «за ленточкой». Эта работа позволяет внести свой вклад в общее дело», - убеждён студент колледжа, волонтёр Данила Индряков.

На этот раз в акции приняли участие 60 человек. Вес очередной партии составил уже 850 килограммов. Витаминную посылку бойцам поможет доставить благотворительный фонд «Звезда и Лира».

Напомним, что участниками акции стали более сотни сторонников и волонтёров «Единой России», а также студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, активисты Самарского Центра развития добровольчества, депутаты и актив Женсовета 2-ой гвардейской армии, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"