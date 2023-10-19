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Более 60 самарских студентов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Единой России» - «30 лет Конституции России – проверь себя!»
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Более 60 самарских студентов приняли участие во Всероссийском конкурсе «Единой России» - «30 лет Конституции России – проверь себя!»

19 октября 2023 15:12
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Конкурс проходит онлайн до 25 ноября.

На этом тестировании можно и нужно пользоваться смартфоном. В Самарском колледже связи написали тест на знание Основного закона Российской Федерации на офлайн-площадке.

«В написании теста приняли участие более 60 студентов колледжа, педагоги и волонтёры. Среднее время прохождения теста – 15 минут, но некоторые ребята уложились за рекордные 7-8 минут», – рассказали – рассказали организаторы мероприятия.

«В нашем колледже  такая акция проходит впервые, и было интересно участвовать в ней. Тест был для нас не сложным, так как мы изучаем законы. Я считаю, что молодёжь должна знать законодательство своей страны и помогать остальным его изучать», -  рассказала студентка колледжа ПГУТИ Татьяна Воробьёва.

Отметим, что партия организовала цикл просветительских мероприятий, посвящённых 30-летию Конституции. По всей стране юристы, преподаватели вузов и представители «Единой России» для школьников старших классов и студентов колледжей проводят лекции, квизы, викторины и семинары. Участники таких мероприятий получают информацию о положениях Конституции, а затем проверяют свои знания на практике.

Напомним, «Единая Россия» 4 октября дала старт конкурсу «30 лет Конституции России – проверь себя!», который проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Участникам в течение 10 минут предстоит ответить на десять вопросов об основах Конституции, система выберет их случайным образом.

Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Все участники получают электронные сертификаты, а победителей ждут ценные призы, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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