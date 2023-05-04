Более 500 саженцев будут высажены в Самарской области при поддержке «Женского движения Единой России»

Более 500 саженцев яблонь будут высажены на территориях возле образовательных учреждений в Самаре и губернии по инициативе «Женского движения Единой России» в регионе.

«Яблоневые аллеи и целые сады должны стать символом жизни, символом будущего благополучия, роста, развития и процветания. К участию в акции мы привлекли студентов, учащихся, воспитанников детсадов», - уверена координатор «Женского движения Единой России» в Самарской области Светлана Макушева.

Первую яблоневую аллею заложили на территории Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна при личном участии его директора, председателя Регионального Совета сторонников «Единой России» Татьяны Санниковой.

«Это семейные деревья счастья, это яблоневый сад. Сад - это всегда продолжение, это наша прекрасная самарская земля. Я уверена что это будет прекрасный сад, и через несколько лет мы обязательно здесь снова встретимся. И не просто попробовать яблоки», - подчеркнула Санникова.

К посадке присоединились волонтеры самарского «Центра развития добровольчества».

«Решила поучаствовать в этой акции, потому что я люблю свою Россию, Самару, я тут родилась и хочу чтобы все вокруг расцветало.

Сегодня мы приняли участие в акции ко Дню Победы и посадили несколько яблонь. Будем смотреть как они растут и ухаживать за ними», - поделилась впечатлениями волонтёр Анна Сулейманова.

Акцию по посадке «Аллеи Победы» в преддверии великого праздника поддержали депутаты фракции «Единая Россия» - Светлана Ильина и Николай Сомов, координаторы партийных проектов в Самарской области «Новая школа»и «Российское село».

«Сейчас все мы, весь народ, объединяемся вокруг какой-то идеи. Как, например, наша акция «Из Самары с любовью». Основная этого проекта - не только посадить деревья, но и ухаживать за ними, дождаться их плодоношения, собрать урожай», - отметила Светлана Ильина

Проект "Из Самары с любовью" и в дальнейшем призван объединить общественность в организации сбора яблок и изготовления из них варенья и джемов по семейным рецептам для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, для раненных бойцов, проходящих восстановление в госпиталях, жителей ДНР и ЛНР, а также семьям военнослужащих -участников СВО.

Кстати, акцию уже подхватили активистки «Женского движения» в Тольятти и Сызрани. В ближайшие дни там тоже появятся яблоневые аллеи.