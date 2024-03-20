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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина

20 марта 2024 10:40
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Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина
Из базы сторонников, с которыми работала партия, в президентских выборах приняли участие более 31 миллиона человек.
 

Итоги участия партийного актива «Единой России» в выборах Президента подвели на заседании Президиума Генсовета, которое провёл секретарь Генсовета Андрей Турчак.

«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек», - сообщил секретарь Генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул - от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», - сказал секретарь Генсовета.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», - отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», - пояснил Андрей Турчак.

В Самарском регионе жители региона голосовали на избирательных участках, также было доступно надомное голосование. После обработки 100% протоколов по результатам трёх дней голосования предварительная явка избирателей в регионе составила 78,86%.

«Хочу поблагодарить всех земляков за высокую активность на выборах Президента страны. Пришли на избирательные участки семьями, трудовыми коллективами, проявили гражданскую активность, проголосовали за Россию, за её будущее. Конечно, рекордная явка за всю историю Самарской области говорит о сплочённости нации, готовности противостоять всем вызовам и идти к победе. Я искренне благодарю вас за вашу активную гражданскую позицию. Каждый из вас в этот особый период проявил максимум организованности, профессионализма, умения реагировать оперативно и чётко на поставленные людьми задачи, на обращения граждан. Такая работа дала свои результаты», - отметил член Бюро Высшего совета, секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что на заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России» (ПГ). Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.

Фото: пресс-служба ЕР

Теги: Единая Россия

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