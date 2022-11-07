Bloomberg:  Венгрия не поддержит планы Евросоюза по выделению Киеву совместной помощи

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Венгрия не поддержит планы Евросоюза по выделению Киеву совместной помощи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По его данным, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на конференции в Софии, указал, что Будапешт оказывает и продолжит оказывать помощь Украине. При этом он заявил, что Венгрия выступает против любых инициатив по выделению финансовой помощи Киеву совместно с другими членами ЕС, пишет агентство.

В среду Евросоюз представит новые предложения по программе помощи Украине на сумму $18 млрд, отмечает Bloomberg. Этот план предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии сбора необходимой суммы, но, как сообщает агентство, для реализации проекта необходимо будет внести изменения в правила сообщества, согласно которым требуется одобрение со стороны всех его 27 государств-членов.

Как пояснила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объемом €18 млрд в виде "очень льготных кредитов".

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