Я нашел ошибку
Главные новости:
Посол США в Москве Джон Салливан ранее прибыл в МИД РФ.
Bloomberg: США передали России письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности
За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций.
В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой
За деньги он был готов помочь получить "сертификаты вакцинации от короновирусной инфекции COVID-19 без фактического осуществления инъекции четырьмя гражданами".
Самарца задержали при получении денег на покупку сертификатов о вакцинации
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту убийства Екатерины Сокирской
И снова о техосмотре автомобилей
Дети-сироты смогут приобретать квартиры с помощью жилищных сертификатов. 
На очередном заседании облправительства рассмотрели четыре проекта региональных законов
К реализации проекта планируют приступить уже в апреле.
В Чапаевске благоустроят прилегающую к школе № 21 общественную территорию, за которую проголосовали жители
Принято решение о восстановлении и реставрации комплекса зданий на углу Комсомольской и С.Разина. Объект является памятником регионального значения.
Ещё один памятник архитектуры в центре Самары будет приведён в порядок
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.94
0.3
EUR 89.15
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Bloomberg: США передали России письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности

26 января 2022 21:06
121
Посол США в Москве Джон Салливан ранее прибыл в МИД РФ.

США передали России письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности. Об этом сообщила в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает ТАСС.

"Письменный ответ США России уже передан", - утверждает она.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ. В свою очередь телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду. Как отмечалось, власти Соединенных Штатов не планируют обнародовать свой ответ, однако не исключают возможную публикацию документа со стороны Москвы после получения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

 

Фото:   Антон Новодережкин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
26 января 2022  14:04
 В Самаре на подъездах появились странные объявления об экстренной эвакуации жителей
953
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
26 января 2022  12:56
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
324
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
297
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
367
В ходе встречи представители вузов и ссузов Самарской области выступили с рядом предложений и общественно-значимых инициатив.
25 января 2022  21:10
Дмитрий Азаров: «Самарская область – студенческий регион»
540
Весь список