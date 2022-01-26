Bloomberg: США передали России письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности

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США передали России письменный ответ на предложения, касающиеся гарантий безопасности. Об этом сообщила в Twitter журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, передает ТАСС.

"Письменный ответ США России уже передан", - утверждает она.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан прибыл в МИД РФ. В свою очередь телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что американская сторона намерена передать Москве письменные ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности уже в среду. Как отмечалось, власти Соединенных Штатов не планируют обнародовать свой ответ, однако не исключают возможную публикацию документа со стороны Москвы после получения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, заявил, что Россия не опубликует ответ США по гарантиям безопасности, если такая просьба поступит. При этом он отметил, что суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС