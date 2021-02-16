Безопасность граждан на предстоящих выборах обсудили в Правительстве СО

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Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность. Этот вопрос во вторник, 16 февраля, рассматривался на совместном заседании антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Самарской области. В режиме видеоконференции его провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в этом году в Самарской области пройдут две масштабные избирательные кампании – по выборам депутатов Государственной думы и регионального парламента. Еще 16 кампаний – в органы местного самоуправления. По данным на 1 января текущего года участвовать в голосовании могут более 2 миллионов 413 тысяч жителей региона. Вопросы обеспечения безопасности всех участников процесса в приоритете.

«Мы традиционно держим эти вопросы на контроле и загодя начинаем подготовку к важнейшему политическому событию текущего года. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы было обеспечено свободное и безопасное волеизъявление граждан», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что помещения территориальных избирательных комиссий будут взяты под круглосуточную охрану с момента поступления документов, необходимых для организации процесса голосования. Кроме того, УИК и прилегающую к ним территорию проверят кинологи на предмет взрывчатых веществ.

«Считаю, уже сейчас органам местного самоуправления необходимо совместно с территориальными избирательными комиссиями организовать предварительную проверку всех помещений на антитеррористическую защищенность, – отметил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. – До 20 июня текущего года все избирательные кампании уже будут назначены. К этой дате нужно иметь готовые помещения для проведения голосования».

Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос технического оснащения избирательных участков, в том числе, охранной и пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, рамочными металлодетекторами. По словам Вадима Михеева, «все эти вопросы будут закрыты к началу избирательной кампании».

Фото: департамент информационной политики СО