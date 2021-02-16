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Безопасность граждан на предстоящих выборах обсудили в Правительстве СО

16 февраля 2021 18:18
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Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность.

Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность. Этот вопрос во вторник, 16 февраля, рассматривался на совместном заседании антитеррористической комиссии и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Самарской области. В режиме видеоконференции его провел Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в этом году в Самарской области пройдут две масштабные избирательные кампании – по выборам депутатов Государственной думы и регионального парламента. Еще 16 кампаний – в органы местного самоуправления. По данным на 1 января текущего года участвовать в голосовании могут более 2 миллионов 413 тысяч жителей региона. Вопросы обеспечения безопасности всех участников процесса в приоритете.

«Мы традиционно держим эти вопросы на контроле и загодя начинаем подготовку к важнейшему политическому событию текущего года. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы было обеспечено свободное и безопасное волеизъявление граждан», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев доложил, что помещения территориальных избирательных комиссий будут взяты под круглосуточную охрану с момента поступления документов, необходимых для организации процесса голосования. Кроме того, УИК и прилегающую к ним территорию проверят кинологи на предмет взрывчатых веществ.

«Считаю, уже сейчас органам местного самоуправления необходимо совместно с территориальными избирательными комиссиями организовать предварительную проверку всех помещений на антитеррористическую защищенность, – отметил председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. – До 20 июня текущего года все избирательные кампании уже будут назначены. К этой дате нужно иметь готовые помещения для проведения голосования».

Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос технического оснащения избирательных участков, в том числе, охранной и пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, рамочными металлодетекторами. По словам Вадима Михеева, «все эти вопросы будут закрыты к началу избирательной кампании».

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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Комментарии

Политика региона
16 февраля 2021  18:18
Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность.
Безопасность граждан на предстоящих выборах обсудили в Правительстве СО
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