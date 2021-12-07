Белый дом раскрыл детали переговоров Путина и Байдена

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Во время переговоров президент США Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи, передает РИА Новости.

Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников "наращиванием" российских сил у украинской границы.

"Президент Байден <...> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации", — заявили в пресс-службе.

Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

"Оба президента дали указания своим командам продолжать работу (по Украине. — Прим. ред.) и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами", — сказано в сообщении.

Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например Иран.

Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Встреча проходила тет-а-тет.

Переговоры проходят на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.