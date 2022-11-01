Базы данных военкоматов подключат к ЗАГС, ГАС «Выборы» и ФНС в рамках пилотного проекта

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В Московской области в скором времени стартует пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам данных других структур, в частности государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ФНС и ПФР. Об этом сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов», передает корреспондент РБК.



«В Московской области по поручению председателя правительства в ближайшее время начнется пилотный проект, под руководством министра цифрового развития Максута Шадаева. Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», — пояснил Астахов.



Во время обсуждения присутствовавшие сенаторы, в частности первый замглавы комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин, раскритиковали Минобороны за ошибки при проведении частичной мобилизации. Кожин напомнил, что из-за неактуальных сведений о гражданах, имеющихся в распоряжении военкоматов, «чуть ли не президенту приходилось объяснять, кого призывают и кого не призывают».



«Это означает, что ваша система «Горизонт-МР» или несовершенна, или не работает. Потому что если посмотреть, какими данными [она оперирует], плюс добавить данные о здоровье [гражданина], то вы должны знать о человеке больше, чем он [знает] сам о себе», — заключил сенатор.



Кожин подчеркнул, что сбор данных силами ФНС давно отработан. «Налоговая знает, где вы кофе выпили и расплатились, моментально, тут же. А мы сейчас говорим о том, что у человека дети родились и вы не знаете об этом. <...> Каменный век!» — заявил он.



Замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин, который присутствовал на круглом столе, отметил, что без системы «Горизонт-МР» военкоматы не смогли бы призвать в рамках мобилизации 300 тыс. человек в «такой короткий срок». При этом он напомнил, что граждане не сообщают военкоматам об изменениях в их статусе, включая рождение детей, из-за чего в системе содержатся устаревшие сведения.



После начала частичной мобилизации в России из многих регионов стали поступать сообщения об ошибках, в том числе о призыве тех, кто не подлежит. Региональные омбудсмены сообщали РБК, что больше всего жалоб, которые они получали в ходе мобилизации, поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, из-за формального проведения или отсутствия медосмотра, а также из-за проблем с экипировкой. Получившие повестки, в частности, утверждали, что имеют иждивенцев, не соответствуют по состоянию здоровья не имеют боевого опыта.



Президент Владимир Путин признал, что при проведении мобилизационных мероприятий было допущено «достаточно много бестолковщины». «Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались и, видимо, накапливались достаточно долго», — добавил он. Путин поручил обновить базы данных тех, кто находится в запасе, а также сформировать предложения, как эффективнее организовать такую работу в будущем.



Фото: Артем Геодакян / ТАСС / РБК



