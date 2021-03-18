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Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".
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Байден не сожалеет о резком высказывании в отношении российского президента Владимира Путина

18 марта 2021 21:10
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Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Президент США Джо Байден не сожалеет о резком высказывании в отношении российского президента Владимира Путина, заявила в четверг на брифинге его пресс-секретарь Джен Псаки, передает РИА Новости.

"Нет", - сказала представитель Байдена, когда ее спросили о том, не сожалеет ли президент США о своем высказывании. Она повторила, что Байден "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках. Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало и предложил побеседовать в пятницу или понедельник.

 

Фото из открытых источников

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