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Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник.
Байден о предложении Путина об открытом диалоге: "На каком-то этапе переговорим"
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Байден о предложении Путина об открытом диалоге: "На каком-то этапе переговорим"

19 марта 2021 20:16
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Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник.

Джо Байден заявил в ответ на предложение Владимира Путина об открытом диалоге, что контакты между двумя лидерами на каком-то этапе в обозримой перспективе состоятся, передает ТАСС.

"Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим", - сказал Байден в пятницу журналистам в Белом доме, имея в виду контакт с Путиным.

Путин ранее предложил Байдену провести открытый диалог в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. "Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник", - сказал глава государства в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - указал Путин. Он подчеркнул, что такой контакт с Байденом может состояться "при условии, если это будет прямой, честный разговор, по сути, в прямом эфире"..

 

Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL / ТАСС

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