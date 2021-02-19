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Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО

19 февраля 2021 20:49
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В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну.

Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад, а также стремлении ослабить НАТО и «европейский проект». Такое заявление американский лидер сделал в пятницу, 19 февраля, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, передают "Известия".

«Все знают, что Россия стремится ослабить «европейский проект» (ЕС. — Ред.) и наш союз НАТО... Потому что ей проще запугать отдельные страны, чем вести переговоры с объединенным трансатлантическим сообществом», — сказал он.

В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. По его словам, Штаты предпочитают мир, в котором все смогли бы определять собственный путь развития без угроз применения силы.

«Мы не должны вернуться к такому противостоянию между четко определенными блоками, свойственному для холодной войны», — указал президент США.

Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.

«Это гарантия. Нападение на одного — нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва», — заявил глава государства.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.

При этом днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19–20 февраля. В ней примут участие в том числе американский президент Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

При этом 12 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует выступать на мероприятии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже заявил, что никаких бойкотов по отношению к Мюнхенской конференции по безопасности нет. При этом он подчеркнул, что ему неизвестно, кто будет участвовать от России в этом мероприятии.

 

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque/"Известия"

 

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Комментарии

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19 февраля 2021  22:02
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По словам главы МИД РФ, готовность Москвы к возможному разрыву отношений с Брюсселем связана с тем, что этих связей "уже не осталось". Политика региона
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19 февраля 2021  20:49
В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну.
Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО
В то же время американский президент подчеркнул, что не хочет возвращать мир к ситуации, похожей на холодную войну. Политика региона
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