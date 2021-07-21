Я нашел ошибку
Главные новости:
Меркель обсудила по телефону с Путиным "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину.
Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с Владимиром Путиным
Повышение темпов вакцинации в России сейчас является основной задачей.
Путин: навязывать прививки нельзя - россиян следует убедить в их необходимости
Вплоть до октября они будут работать по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. В октябре - только по субботам и воскресеньям.
Льготный проезд на дачных автобусах в Самре не собираются отменять
Она требовала у депутата самарской губернской думы 200 млн рублей. На что предназначались средства, пока не уточняется.
Дочь бывшего мэра Самары, подозреваемую в вымогательстве, отправили под домашний арест
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
Правительство России отменило большинство обязательных отметок в паспорте
Бывшая супруга Пьехи Наталия рассказала в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленобласти, где они отдыхают.
Против женщины, напавшей на семилетнего сына Стаса Пьехи, возбудили дело
Пострадавшая девочка находилась в квартире родственников вместе с 6-летним ребенком без присмотра взрослых.
Возбуждено уголовное дело после ранения ножом годовалой девочки в Егорьевске
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области вновь ожидаются грозы со шквалистым ветром, ливни, возможен град
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.49
0
EUR 87.6
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с Владимиром Путиным

21 июля 2021 23:27
189
Меркель обсудила по телефону с Путиным "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались энергетические вопросы, в частности газопровод "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину, а также реализация минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Во время телефонного разговора речь шла о реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, темой беседы были энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток - 2", - сообщила в среду журналистам представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер. Деммер добавила, что "обсуждались также двусторонние вопросы".

Ранее в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, заявила о достижении между Вашингтоном и Берлином договоренности по "Северному потоку - 2". Она утверждала, что ФРГ, в частности, взяла на себя обязательство добиваться выработки общеевропейских санкций в отношении Москвы в случае агрессивных шагов России против Украины. Кроме того, отметила Нуланд, Берлин в рамках сделки с Вашингтоном по "Северному потоку - 2" согласился поддержать продление соглашения о транзите энергоносителей между Москвой и Киевом, истекающего в 2024 году.

 

Фото:   AP Photo/Markus Schreiber/ТАСС

Теги: Ангела Меркель Владимир Путин телефонный разговор

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период до 2024 года.
19 июля 2021, 22:15
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам
Участники заседания обсудили  промежуточные результаты работы по достижению национальных целей развития Российской Федерации и ключевых задачах на период... Политика
1323
Стороны пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года.
13 июля 2021, 21:05
Итоги встречи Путина и Лукашенко
Стороны пришли к договоренности, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне текущего года. Политика
2362
Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом.
09 июля 2021, 21:22
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена
Ранее о разговоре лидеров сообщил Белый дом. Политика
1471
В центре внимания
В 2021 году на реализацию проекта «Оздоровление Волги» в регионе предусмотрено 2 743,17 млн. рублей, работы идут на восьми объектах.
21 июля 2021  18:17
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» в регионе
541
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
21 июля 2021  13:22
В Самарской области на 21 июля еще 289 человек заболели коронавирусом
380
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
21 июля 2021  12:40
Более 2500 жителей Самарской области подали заявки на профобучение по нацпроекту Демография
367
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
21 июля 2021  09:51
Самарцев снова предупреждают о грозе и шквальном ветре
316
АВТОВАЗ – это сила, энергия, интеллект, традиции. Это основа процветания Тольятти, Самарской области, а во многом – и нашей огромной страны.
20 июля 2021  21:13
Поздравление Дмитрия Азарова с 55-летием АВТОВАЗа 
630
Весь список