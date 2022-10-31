Андрей Турчак о «Народной программе» в Самарской области

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Андрей Турчак: Интерактивную систему «Народная программа», которую разработали самарские коллеги, будем рекомендовать к использованию в других реготделениях «Единой России».

С её помощью любой человек может зайти на специальный сайт и увидеть, как работает народная программа, какие проекты уже реализованы в конкретном городе или районе

Сейчас в систему внесены уже более 5,4 тысяч объектов народной программы в Самарской области, отметил секретарь Генсовета по итогам встречи с секретарём Самарского отделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.

«Реальные результаты, которые каждый может проверить и оценить. Помимо контроля и оценки качества уже исполненных проектов, избиратель может связаться с ответственным депутатом на любом этапе реализации того или иного объекта», – подчеркнул он.

Андрей Турчак отметил, что система удобна с пользовательской точки зрения.

«Будем рекомендовать её к использованию и в других реготделениях «Единой России», – заключил секретарь Генсовета партии.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнена четверть – 72 положения. Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: er.ru

