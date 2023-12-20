Андрей Турчак: Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту

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Новые инициативы рабочей группы по СВО касаются дополнительных мер поддержки и уточнения действующих механизмов оказания помощи бойцам.

«Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами. Проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на приём.

Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях», – подчеркнул глава группы, секретарь Генсовета «Единой России».

Он сообщил, что рабочая группа предлагает приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

«Сейчас такие дети, окончившие школу, но еще не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий», - пояснил Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. А также – отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

«Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей», – рассказал секретарь Генсовета «Единой России».

Также по просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы, отметил он.

Андрей Турчак доложил Президенту и о принятых в декабре законах, которые инициировала рабочая группа: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, которые трудоустраивают ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.

Глава рабочей группы напомнил, что она была создана год назад Распоряжением Президента.

«За это время по её инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим Президенту в январе», – заключил Андрей Турчак.

Так, депутаты фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе внесли предложения освободить от уплаты транспортного налога не только участников СВО, но и их супругов в отношении транспортных средств, находящихся в их общей совместной собственности .

Кроме того, в Самарской области в качестве дополнительных мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей рассматриваются изменения в региональный закон о правах на бесплатное предоставление земельных участков в собственность. Участники СВО должны являться Героями Российской Федерации, либо быть ветеранами боевых действий. Льготным категориям граждан будут предоставляться свободные земельные участки из земель, расположенных в пределах Самарской области, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана распоряжением Президента 20 декабря 2022 года.

Её возглавил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

За год работы рабочей группой разработаны законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также принят закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.

Также принят закон рабочей группы по СВО о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей. Установлено право на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца.

Совет Федерации одобрил инициативы рабочей группы по вопросам СВО о распространении на детей добровольцев и детей погибших участников спецоперации льготы на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря, о включении службы в армии в перечень индивидуальных достижений абитуриентов и расширении ветеранам СВО льгот при поступлении в вузы.

В первом чтении Госдумой принят законопроект о приостановке трудовых договоров госслужащих на время военной службы. Норма поможет сохранить за ними рабочие места на период нахождения в зоне спецоперации. Кроме того, в первом чтении одобрен законопроект рабочей группы, распространяющий выплаты воспитателям погибших бойцов на все случаи с начала спецоперации. Это право распространится на них «задним числом» — с 24 февраля 2022 года.

В первом чтении принят законопроект, который даёт семьям экс-сотрудников ОВД, погибших в ходе спецоперации, возможность воспользоваться положенной им единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилья. Документ распространяет преимущественное право на получение жилищной выплаты для всех ветеранов боевых действий из числа сотрудников ОВД. Сейчас такая льгота положена только ветеранам Афганистана. Также внесены поправки о выплате соцпомощи участникам спецоперации реальными деньгами. Сейчас сделать это можно только по заявлению, поэтому часть выплаты приходит деньгами, а часть — в виде набора социальных услуг.

Законопроект рабочей группы по вопросам СВО о матпомощи работникам — участникам спецоперации также находится на рассмотрении нижней палаты парламента. Поправка даёт право оказывать материальную помощь работникам, у которых приостановлен трудовой договор в связи с участием в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"