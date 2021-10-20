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Андрей Кислов: «Привлечение широкой общественности к обсуждению бюджета стало хорошей традицией»

20 октября 2021 16:36
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Комментарий сенатора Андрея Кислова по итогам рассмотрения проекта облбюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с участием широкого круга общественности.

Комментарий сенатора от Самарской области Андрея Кислова по итогам рассмотрения проекта областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с участием широкого круга общественности:

"Проект бюджета является документом исключительной важности, так как в нем определяется, за счет каких ресурсов будет развиваться наша губерния в ближайшие три года. Поэтому большое значение имеет тот факт, что «нулевое чтение» бюджета происходит открыто, с привлечением широкой общественности, представителей различных отраслей, лидеров общественного мнения. Это стало хорошей традицией, которую ввел глава региона Дмитрий Игоревич Азаров. Безусловно, это повышает качество этого документа.

Такой диалог позволяет повысить эффективность совместной работы, учесть интересы многих людей и прийти к консолидированному мнению по ключевым вопросам жизни и развития региона. Тщательный подход к формированию главного финансового документа региона позволит не только сохранить социальную ориентированность бюджета и гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед жителями. Он также даст возможность обеспечить финансовую стабильность и высокие темпы опережающего развития губернии по основным направлениям, решать долгосрочные стратегические задачи".

Проект бюджета содержит еще одну важную составляющую – финансирование президентских нацпроектов и других важных госпрограмм, основная цель которых – повышение уровня жизни людей. Уверен, что после учета всех конструктивных предложений будет принят бюджет, который станет драйвером дальнейшего движения губернии вперед.

 

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