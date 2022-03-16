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Андрей Кислов: «Единение общества делает нашу страну сильнее»

16 марта 2022 15:35
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16 марта сенатор Андрей Кислов в рамках региональной недели посетил с рабочей поездкой Сергиевский район.

16 марта сенатор Андрей Кислов в рамках региональной недели посетил с рабочей поездкой Сергиевский район.

Представитель в Совете Федерации от Самарской области провел встречу с активными гражданами муниципалитета. Основной темой обсуждения стали решения, принимаемые руководством страны, а также Верхней Палатой для поддержки граждан и российской экономики в условиях западных санкций.

В начале встречи сенатор акцентировал внимание на ключевых посылах обращения Президента России Владимира Путина в связи с началом спецоперации по защите Донбасса: «Глава государства неоднократно говорил, что нам с вами не оставили другой возможности защитить Россию и наших граждан. Сложившиеся обстоятельства потребовали от нас решительных и незамедлительных действий. При этом наша главная цель – защита нашей страны от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нас».

Андрей Кислов отметил, что Совет Федерации оперативно принимает все необходимые решения, касающиеся безопасности страны. Сенаторы единодушно поддержали решение Президента России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его «долгожданным, выстраданным и отвечающим настроениям российского общества».

Андрей Кислов подробно рассказал о поддержке, которую государство оказывает людям на фоне сильнейшего за всю историю санкционного давления. В этой важной работе самое активное участие принимает Совет Федерации. Он отметил, что на прошлой неделе сенаторы одобрили законопроекты из нового пакета мер. Они направлены на обеспечение финансовой, социально-экономической стабильности страны в связи с недружественными действиями иностранных государств. По его мнению, делается все необходимое, чтобы защитить экономику и граждан, не допустить неконтролируемого повышения цен.

Так, в этой непростой ситуации людям снова дали возможность воспользоваться кредитными каникулами – отсрочкой выплат по кредиту сроком от одного до шести месяцев. Эта мера уже доказала свою эффективность в 2020 году, в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Еще одна мера соцподдержки, о которой рассказал сенатор, направлена на семьи с невысокими доходами, в которых есть дети от 8 до 16 лет. На пособие могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Выплаты составят от 50% до 100% прожиточного минимума в регионе. Первые выплаты начнут приходить семьям уже в мае, для удобства выплата назначается сразу на год. Среди других ощутимых мер поддержки – отмена пени и штрафов за просрочку оплаты коммунальных платежей, сокращение проверок бизнеса и многие другие.

Отдельное внимание в ходе встречи Андрей Кислов уделил поддержке беженцев из ДНР и ЛНР. Самарская область одной из первых откликнулась, выразив готовность принять переселенцев с Донбасса. В регионе развернуты четыре пункта временного размещения беженцев. Сейчас на территории Самарской области находится несколько сотен вынужденных переселенцев, почти половина из них дети. Регион под руководством Губернатора Дмитрия Азарова делает все, чтобы помочь людям обрести спокойствие и создать комфортные условия для проживания.

Как и многие жители региона, Андрей Кислов внес свой личный вклад, сделав денежный перевод в фонд помощи беженцам. На эти средства волонтеры партии «Единая Россия» организуют помощь переселенцам, а также закупают продукты и предметы первой необходимости для отправки гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР.

По итогам встречи с жителями Сергиевского района сенатор отметил, что ему понравился их настрой: «Люди поддерживают решение Президента. Они понимают, что других вариантов у нас не было. Решение трудное, но единственное верное в сложившейся ситуации. Наша задача сейчас – поддержать Владимира Владимировича Путина, который оказался мужественным и последовательным в своих действиях». Андрей Кислов также подчеркнул, что сплочение вокруг главы государства, единение всего общества делает нашу страну сильнее, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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