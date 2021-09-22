Алексей Лескин: работа в новом созыве губернской думы будет строиться конструктивно

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В Самарской области объявили результаты выборов в губернскую думу. Названы имена тех, кто займет кресла депутатов. Коммунистическая партия Российской Федерации набрала 20,44 % голосов избирателей. Первый секретарь Самарского обкома КПРФ Алексей Лескин отмечает, что несмотря на различие политических взглядов, работа в новом созыве СГД будет строиться конструктивно.

Лескин добавил, что у нового состава Самарской губернской думы, есть, конечно, различия в политических взглядах. Иногда даже полярные:

- Но все мы избирались в законодательный орган власти с одной целью - чтобы помогать людям, чтобы наш регион развивался. Поэтому я думаю, что точки соприкосновения между депутатами будут найдены. Считаю, что работа будет строиться конструктивно. Наши коллеги должны понять, что сейчас новые условия, люди дали большой аванс доверия партии КПРФ. Десять человек - это большая группа, они будут работать в интересах всех жителей области. Все наши депутаты - с большим опытом работы в законодательных и исполнительных органах власти различного уровня. И если нас 20 % от списочного состава, а комитетов десять, то мы должны возглавить два их них. Считаю, что первое заседание Самарской губернской думы будет очень интересным.

Фото: samkprf.ru