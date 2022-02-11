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Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции «Единая Россия»

11 февраля 2022 09:36
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Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции «Единая Россия»
Поддержка людей и развитие территорий: руководитель фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарском областном парламенте о работе фракции за 2021 год.

Вице-спикер  Самарской  Губернской Думы, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин рассказал, что в течение прошлого года депутаты-единороссы выносили на обсуждение острые и насущные вопросы, которые требовали немедленного решения: «Мы инициировали законопроекты, которые помогают решать проблемы людей. При этом каждый раз мы советовались с жителями – проводили обсуждения и встречи», – отметил Александр Живайкин. «Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернcкой Думе в прошлом году работала с четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение, в основе которой лежали вопросы социальной политики. Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции». 

Акцентируя внимание на законотворческой деятельности фракции, можно выделить несколько направлений, по которым работали депутаты. В непростое время постоянных ограничительных мер из-за пандемии были приняты поправки об оказании мер поддержки жителям нашего региона. Дополнительно введены ряд востребованных социальных услуг для социально незащищенных категорий граждан, в том числе медицинское консультирование. Расширен круг получателей социальной поддержки — это молодые семьи, семьи с детьми, дети-сироты, инвалиды, ветераны.

В 2021 году депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивали развитие системы социальных гарантий, начали совершенствовать трудовое законодательство, чтобы гарантировать защиту прав всех работников, развивали систему социального контракта. «В частности, система социального контракта, - по мнению руководителя фракции Александра Живайкина,- не просто оказывает помощь человеку или семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, но и выводит его из этой ситуации».

Депутаты фракции совместно с Правительством региона очень тщательно подошли к вопросу рассмотрения дополнительной поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в период пандемии. В поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства были приняты Законы, нормы которых снижают  ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения УСН,  расширяют  перечень приоритетных видов экономической деятельности, которые освобождаются  от уплаты налога на имущество.

«В прошлом году мы продолжали активно использовать все механизмы  депутатского мониторинга, контроля  и изучение мнения жителей, мы проводили выездные фракции. Ремонт и строительство детских садов, школ, ФАПов, Домов Культуры, дорог, контроль за организацией питания в учебных заведениях, - все выезды депутатского корпуса «Единой России», проходили в рамках взятых на  партию обязательств - вести строгий контроль по реализации нацпроектов и Стратегии развития региона»,- рассказал Александр Живайкин.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской Губернской Думе в ноябре прошлого года внесла блок поправок социальной направленности  в областной бюджет перед его окончательным принятием. Фракция выступила за увеличение средств на приобретение медицинского оборудования, капитальный ремонт и замену лифтового оборудования, капитальный ремонт в многоквартирных домах, являющихся объектами культуры. В числе поправок – увеличение средств на гранты крестьянским и фермерским хозяйствам, на устройство спортивных площадок и дополнительные средства на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суммарный объем дополнительных предложений от фракции на ближайшие три года составляет порядка 1 млрд 730 млн рублей.

«Год для фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был динамичным, не простым, но очень плодотворным. Мы собрали  и  систематизировали предложения жителей, которые вошли в «Народную программу» и уже начали работу по ее реализации. Благодаря поддержке избирателей сохраняем фракционное большинство в  Думе,  продолжаем работать в волонтерских штабах»,- отметил Александр Живайкин.

Ознакомиться с подробным отчетом  о работе фракции «Единая Россия» за 2021  год можно по ссылке.

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