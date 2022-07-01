Александр Живайкин: «Появление проекта «Выбирай своё» вызвано современными реалиями, с которыми столкнулась наша страна в условиях масштабных санкций»

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Импортозамещение касается практически всех сфер жизни. Поэтому проект объединит в себе 20 направлений: от продуктов и товаров повседневного спроса до космической отрасли и программного обеспечения. Новый партийный проект «Единой России» призван объединить усилия бизнеса, законодательной и исполнительной власти, профильных экспертных и научных организаций для оперативной разработки изменений в законодательство и в продвижении российских брендов и товаропроизводителей.

Координатором партийного проекта стал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе, вице-спикер регионального парламента Александр Живайкин. Александр Иванович много лет активно поддерживал крестьянско-фермерские хозяйства региона и в рамках партпроекта «Российское село» много времени и сил уделял продвижению самарских брендов на российский рынок.

Председателем общественного совета партпроекта в самарском регионе назначена представитель Союза торговых центров России. руководитель торгового комплекса «Аврора Молл» Ирина Михайловская. Она не только яркий и профессиональный представитель бизнес-сообщества, но и обладает активной гражданской позицией, постоянно взаимодейтсвует с органами власти и представителями малого и среднего бизнеса.

Проект «Выбирай своё» будет сквозным для многих партийных проектов, уверен Александр Живайкин. Поэтому важной составляющей при реализации будет межпроектный подход к работе и тесное взаимодействие с координаторами других партийных проектов, уверен депутат.

Вся деятельность по импортозамещению должна быть направлена на решение нескольких задач. Это сохранение рабочих мест, удовлетворение спроса, обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. Необходимо создавать максимально благоприятные условия для деловой инициативы, эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, механизмы вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость. Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым, уверен руководитель нового партийного проекта «Выбирай свое» Александр Живайкин.

«Ни партия, ни общественный совет не должны подменять и дублировать работу исполнительной власти. Наша задача – помочь импортозамещению путем реализации законотворческих и иных инициатив, путем совершенствования законодательства, снижения административного и бюрократического давления, а также путем продвижения нашей продукции, наших товаров не только в России, но и за ее пределами», - уверен вице-спикер регионального парламента.

Важными форматами работы в рамках проекта должны стать мониторинг ситуации, оперативное реагирование на возникающие проблемы, привлечение средств массовой информации и блогеров для популяризации идей импортозамещения, поддержка людей, которые этим занимаются, демонстрация достижений региона в сфере импортозамещения.

Отдельным направлением работы станет помощь тем самарским производителям одежды и обуви, модельерам и дизайнерам, которые готовы представить свои товары в формате шоу-рума в торговых центрах губернии, отметила Ирина Михайловская.

Снижение налоговой или арендной нагрузки на товаропроизводителей и продавцов, усиление информационной работы по популяризации налоговых льгот для малого и среднего бизнеса – это все важно, но нельзя забывать и о конечном потребителе, подчеркнул координатор партипроекта Александр Живайкин.

В ближайшее время члены общественного совета партпроекта намерены оценить деятельность самарских бизнес-инкубаторов, делового центра «Мой бизнес 63», недавно созданного регионального центра по импортозамещению, Российского экспортного союза, профильных информационных ресурсов, работающих в помощь производителям, готовым работать в этом направлении. Важным направлением работы остается поддержка местных производителей, организация маркетплейсов и сельскохозяйственных ярмарок.

Отметим, что партнерами проекта на федеральном и региональном уровне стали «Союз машиностроителей России», Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз работодателей. К ним присоединились Общественная палата, Торгово-промышленная палата, общественные бизнес-организации «Опора России», «Деловая Россия». Региональные отделения данных организаций поддержали актуальность и необходимость проекта и вошли в состав общественного совета партийного проекта на областном уровне.

Напомним, что на федеральном уровне координатором партийного проекта «Выбирай свое» назначен депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, а председателем общественного совета стал генеральный директор корпорации "Ростех", председатель «Союза машиностроителей России» Сергей Чемезов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"