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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Александр Живайкин: Партия берет на себя ответственность за выполнение решений и наказов людей  

4 декабря 2021 20:14
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20 лет «Единая Россия» удерживает высокую планку по доверию жителей страны, отмечает руководитель фракции "ЕР" в региональном заксобрании.

«Конкретные дела, конкретные объекты и решения, которые принимались либо партией, либо по ее инициативе, показывают, что партия берет на себя ответственность за выполнение решений и наказов людей  даже в трудные времена»,- высказался по итогам съезда партии «Единая Россия» Александр Живайкин.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской  Губернской Думе  также отметил,  что «Единая Россия» делает ставку на реализацию самых актуальных и социально значимых проектов.

За 20 лет своего существования «Единая Россия» переживала разные этапы. Она прошла этот путь достойно, принимая все вызовы времени. И только благодаря доверию и поддержке жителей «Единая Россия» сохраняет безоговорочное лидерство в политическом пространстве региона и страны: «Вместе с людьми мы готовили предвыборную народную программу, учитывая все их предложения, реагируя на запросы и проблемы. И сегодня ее реализация – прямой ответ на наказы наших жителей. Мы не живем лозунгами, мы подтверждаем свои слова делами. «Единая Россия» последовательно реализует политику президента страны Владимира Путина, отвечает за реализацию национальных проектов и важных государственных программ, готовит значимые для страны законодательные инициативы. У нас есть ресурсы и силы для реализации всех поставленных задач. Но главный наш ресурс – это ответственные, профессиональные и неравнодушные люди. Сегодня только Самарское  отделение «Единой России» – это более 40 тысяч партийцев и более 19 тысяч сторонников. Это те люди, которые поддерживают и разделяют политику партии. Сегодня тысячи добровольцев объединились в регионе, работая под эгидой волонтерского центра «Единой России». Весь актив партии и депутатский корпус с первого дня пандемии бросили все силы на помощь людям. Волонтеры развозят продукты и лекарство, помогают в больницах и поликлиниках, обеспечивают медперсонал необходимыми вещами. Помощь добровольцев дошла до всех, кто в ней нуждался».

Александр Живайкин отметил, что из последних важных инициатив при поддержке «Единой России» введен ряд новых социальных льгот, увеличен размер материнского капитала, разработана программа капитального ремонта школ, продлена программа обеспечения регионов школьными автобусами и автомобилями скорой помощи, принят закон о социальной газификации и «гаражной амнистии».

Сегодня в Москве прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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