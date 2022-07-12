Александр Живайкин: бюджетные средства направляются в первую очередь на выполнение наказов жителей нашего региона

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В Кинеле парламентарии проинспектировали дворовые территории, благоустроенные в рамках партпроекта «Городская среда» и госпрограммы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018- 2024 годы». Многие из этих предложений ранее вошли в Народную программу партии.

Во дворе дома №1А на улице Куйбышева в поселке Алексеевка шумно и весело. Обновленная игровая площадка, песочницы, качели, всевозможные горки, лесенки и турники буквально «облеплены» местными ребятишками.

Взрослым теперь тоже есть, где отдохнуть, для них установлены удобные скамейки в тени деревьев.

Отремонтирован и дворовой проезд. Асфальт на дороге в радость жителям, а вот забетонированные склоны смотрятся слишком строго и скучно. Депутаты-единороссы предложили алексеевцам внести свою лепту в благоустройство двора – украсить детскими рисунками серые стены.

«Наша задача – контролировать не только целевое освоение бюджетных средств, но и степень удовлетворенности жителей от проведенных мероприятий. Об этом всегда говорит глава нашего региона. Главное, чтобы людям было хорошо и комфортно», - отметил депутат Самарской Губернской Думы Владимир Купцов.

Он горячо поддержал идею своего коллеги - Александра Живайкина о том, чтобы предложить детям близлежащих домов поучаствовать в конкурсе и украсить бетонные участки своими рисунками.

«Отличная инициатива. Мы и детей увлечем хорошим делом, и двор заиграет новыми красками», - уверен парламентарий.

Похорошел и облик двора дома №10 на улице Невской. Заасфальтирована внутридворовая дорога, приведены в порядок входные зоны у подъездов, установлены новые лавочки, урны. Во дворе, наконец-то, появилось освещение, предусмотрены системы отвода воды.

Парламентарии побеседовали с жителями обновленных дворов. Алексеевцы дали депутатам ряд новых наказов: просят установить дополнительные контейнерные площадки, отремонтировать лестницы, решить вопросы озеленения.

«Сегодня мы совместно с депутатами местных отделений Партии наблюдаем результаты той работы, старт которой дал губернатор Самарской области, наш секретарь Дмитрий Азаров. Мы видим, что бюджетные средства направляются, в первую очередь, именно на выполнение наказов жителей нашего региона. Самарская область из года в год становится все краше и краше. В срок и качественно благоустраиваются дворы и общественные территории. Мы все прикладываем максимум усилий для того, чтобы, несмотря ни на какие санкции, эти работы велись по нарастающей. Я уверен, что так и будет, потому что понимание между жителями, между законодательной властью и исполнительной властью сегодня присутствует. Такое конструктивное взаимодействие даёт свои плоды», - поделился впечатлениями заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин.

Отметим, что только в городском округе Кинель с 2017 года в рамках госпрограммы «Формирование комфортной среды» уже благоустроено 58 дворовых территорий и 14 общественных пространств. В этом году приведут в порядок еще 7 дворов. Важно, что именно жители выбирают территории для благоустройства. Все работы, включая разработку дизайн-проектов, ведутся с учетом их интересов и пожеланий.