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Александр Ларионов: «Проблемы ликвидации экологического ущерба актуальны для всех регионов России»

22 апреля 2021 18:58
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В Послании Путин сказал, что необходимо установить "финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок".

В Послании Президент Владимир Путин сказал, что необходимо установить "финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Получил прибыль за счёт природы – убери за собой. Здесь нужно действовать жёстко. Принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортёров за утилизацию товаров и упаковки".

По поручению Губернатора Самарской области в регионе создается современная система мониторинга, особое внимание уделяется соблюдению жестких экологических требований со стороны промышленных предприятий. «Мы работаем сегодня с промышленными предприятиями по снижению выбросов в атмосферу», - пояснил Дмитрий Азаров.  

Министр лесного хозяйства‚ охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов:

- Проблемы ликвидации экологического ущерба актуальны для всех регионов России. Они копились десятилетиями, недостаточное внимание к данному вопросу привело к появлению многих «горячих точек» на территориях субъектов РФ. Объекты накопленного вреда окружающей среде негативно влияют на состояние прилегающих к ним земель, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха.

Именно поэтому ликвидация объектов накопленного вреда стала одним из приоритетных направлений в рамках национального проекта «Экология», реализуемого в России с 2019 года. В рамках федерального проекта «Чистая страна» должны быть ликвидированы 193 объекта, в том числе 163 несанкционированные свалки в границах городов (в Самарской области 4 объекта).

Решение проблем, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, требует больших затрат. Действующее федеральное законодательство обязывает предприятия восстанавливать окружающую среду во время осуществления и после прекращения хозяйственной деятельности, определяет порядок возмещения и ликвидации нанесённого природе вреда. Вместе с тем, зачастую имеет место ситуация, при которой собственник объекта после прекращения деятельности оставляет ответственность за ликвидацию экологического ущерба государству. 

В связи с этим, ужесточение ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда в соответствии с инициативой Президента РФ, будет направлено на предотвращение образования накопленного вреда и совершенствование регулирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Безусловно, данная инициатива Президента РФ поддержана и принята к исполнению Правительством Самарской области.

 

Теги: Послание Путин Экология

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