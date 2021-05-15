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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что ограничить работу WhatsApp в России возможно, но пока что это вопрос широкого обсуждения.

"Технически, думаю, что сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения", — сказал он РИА Новости.

С 15 мая вступают в силу новые правила конфиденциальности WhatsApp. В материнскую компанию Facebook будут передаваться регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, в том числе взаимодействии с другими сервисами компании, информация о мобильных устройствах, IP-адрес.

У тех, кто не принял новое пользовательское соглашение, аккаунт сразу удален не будет, но такие пользователи смогут только принимать входящие звонки и получать уведомления, а чтение и отправка сообщений станут недоступны.

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