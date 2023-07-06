Александр Хинштейн: в России нет планов по созданию закрытого от внешнего мира интернета

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В России нет планов строить закрытый от внешнего мира Рунет. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет "Парламентская газета".

Ранее стало известно, что в ночь на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета. Как отметил Хинштейн, отрабатывался и шоковый сценарий, который предусматривал отключение Рунета от международной сети.

Парламентарий напомнил, что в 2019 году был принят закон об устойчивом Рунете, принятые вовремя меры позволили получить надежную цифровую инфраструктуру. Одной из важнейших задач для государства стали вопросы безопасности и стабильной работы российского сегмента глобальной сети, без этого сейчас нельзя представить работу ни одной отрасли экономики и сервисных услуг, добавил Хинштейн.

Он также подчеркнул, что в России должны быть готовыми к попыткам отрезать страну извне от магистральных линий связи.

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