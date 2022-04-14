Александр Хинштейн: «Дом Челышева —  знаковое для Самары здание, а потому восстановить его – это не только задача жителей, но и государства»

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Сегодня, 14 апреля, депутат Государственной Думы РФ от Самарской области Александр Хинштейн вместе с представителями причастных ведомств встретился с пережившими пожар жителями знаменитого Дома Челышева — памятника архитектуры в русском стиле, расположенного в Самаре на ул. Красноармейской, 60. В ходе совещания обсудили алгоритм расселения погорельцев и спасения объекта культурного наследия.

Пожар в здании произошел еще 3 марта. После происшествия 5 квартир признали непригодными для проживания. Предварительная версия причины возгорания — замыкание проводки (в 2018 году ее ремонтировали специалисты Фонда капремонта).

Ключевая проблема сегодня – расселение погорельцев. В настоящий момент пока ни один из них не получил жильё в маневренном фонде. Люди вынуждены жить у родственников и друзей, снимать жилье. Некоторые из-за того, что им некуда идти остались в Челышовском доме и живут без света, газа и воды. «Многие снимают жилье на последние деньги, живут в коридорах у родственников», — рассказала жительница дома Оксана Тихомирова.

Прямо в ходе совещания руководитель Департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков пообещал подобрать людям жилье в маневренном фонде. Параллельно коммунальщики заявили, что в самое ближайшее время восстановят все коммуникации, чтобы жильцы смогли жить в своих квартирах.

Не менее важный вопрос – спасение уникального памятника архитектуры. Сегодня, в ходе совещания, определили алгоритм по сохранению объекта культурного наследия.

Первым делом Дом Челышева необходимо вывести из статуса аварийных. Процесс властями уже запущен. Это позволит Фонду капремонта завершить работы по восстановлению кровли и приступить к реставрации фасада здания. Готовность провести вышеперечисленные работы сегодня выразил гендиректор регоператора Александр Константинов.

Напомним, что жители дома в сентябре прошлого года приходили на прием к Александру Хинштейну как раз с вопросом проведения капитального ремонта в здании. Дом был построен в конце XIX века, однако, за всю историю существования не ремонтировался ни разу. Несколько лет назад подрядчики Фонда приступили к работам, но полностью их так и не выполнили.

Что касается ремонта внутренних помещений, то здесь первым делом необходимо провести экспертизу-обследование ОКН, чтобы изучить состояние несущих конструкций. Эксперты уверены: начинать необходимо именно с этих работ. Правда, средства придется изыскивать самим жителям – собственникам квартир. По закону именно они несут ответственность за содержание памятника архитектуры. Большая часть квартир в доме находится в частной собственности и лишь 10% жилья — муниципальный фонд. Объявить конкурс по выбору подрядчика запланировали к июню-июлю.

Следующий этап — подготовка проекта реставрации здания с приспособлением к современным условиям, после чего приступят непосредственно к восстановлению. На эту тему Александр Хинштейн переговорит с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Дом Челышева — ценное здание, знаковое для Самары, а потому восстановить его – это не только задача жителей, но и государства», — резюмировал депутат, сообщает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru