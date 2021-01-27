Александр Фетисов провел заседание комиссии по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате

82

В среду, 27 января, состоялось первое в 2021 году заседание комиссии при Правительстве Самарской области по принятию мер по погашению задолженности по заработной плате на территории области, которое провел заместитель председателя регионального Правительства Александр Фетисов.

Он отметил, что за прошедший год на заседаниях комиссии были рассмотрены проблемные ситуации в 45 организациях, из них 22 полностью погасили задолженность по зарплате, 14 организаций выплатили долги по заработной плате частично. Общая сумма погашенной в 2020 году задолженности по заработной плате составила 231,13 млн рублей.

Основная задолженность по заработной плате выявляется в результате контрольных мероприятий и в ходе рассмотрения обращений граждан. По состоянию на 22 января 2021 года Государственной инспекцией труда в Самарской области и региональным министерством труда, занятости и миграционной политики выявлена задолженность в 31 организации региона, более 70% общей суммы задолженности приходится на организации, находящиеся в процедурах банкротства, их 17.

На заседании были заслушаны представители трех тольяттинских и двух самарских организаций, имеющих проблемы с выплатой зарплаты сотрудникам.

Наиболее крупная задолженность перед работниками – 23 млн рублей - у АО «Тольяттинская птицефабрика» м.р. Ставропольский. В отношении предприятия была введена процедура конкурсного производства. В прошлом году было погашено 11 млн рублей задолженности. Основной источник поступления денег для выплаты долгов - реализация имущества должника. У предприятия сейчас есть инвестор, проводится работа по восстановлению производственных мощностей птицефабрики, перед новым годом было запущено производство колбас. В феврале 2021 года планируется погасить долги по заработной плате в сумме 2 млн рублей от ожидаемых арендных платежей.

Зампред областного правительства подчеркнул необходимость оптимизировать сроки погашения задолженности и дал поручение представителям администрации Ставропольского района держать ситуацию на контроле. «Нужно не просто следить за обстановкой, а встречаться, организовывать ускорение процедур. Сформировать дорожную карту по графику погашения долгов, графику подготовки к торгам, четко определить временные рубежи и все управленческие усилия направлять на выполнение задачи», - отметил Александр Фетисов.

На ситуацию, в которой оказалось тольяттинское предприятие по производству мебели для ванных комнат ООО «СБ-М», повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции. По словам директора ООО Дмитрия Сподынюка, были ограничены поставки комплектующих из Китая, к тому же закрылись сетевые магазины и предприятие потеряло заказчиков. Производство ушло в простой. Так образовалась задолженность 8 млн рублей - перед 70 работниками. Решение ситуации находится на контроле прокуратуры и следственного комитета. С сентября 2020 года производитель ведет переговоры с крупным заказчиком по выполнению большого заказа на 990 изделий, начались поставки сырья. Из доходов от деятельности руководство предприятия рассчитывает погасить задолженность в течение полугода.

Александр Фетисов обратился к присутствующей на заседании руководителю департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти Елене Базаевой: «Нужно помогать. Люди оказались в сложной ситуации не по своей воле». В этом случае также необходимо определить четкий срок погашения задолженности – до мая, и держать ситуацию на контроле.

Конкурсным управляющим ООО «УК «Жилкомсервис» (г.о. Тольятти), ООО «Витал» и ООО «ПКФ «Вершина» (г.о. Самара) рекомендовано предпринимать для погашения задолженности по заработной плате все предусмотренные законодательством о банкротстве меры.

Ситуация с погашением задолженности по заработной плате в рассмотренных организациях будет находиться на контроле комиссии, передает пресс-служба облправительства.