Активисты Самарского реготделения партии «Единая Россия» продолжают поддерживать наших бойцов в зоне СВО

Крепкая семья, успешная работа, активная жизненная позиция - с самого начала специальной военной операции Артем К. из Самары принял для себя решение - максимально поддерживать своих земляков, тех, кто с оружием в руках ушёл отстаивать отеческие рубежи.

Артем на собственные средства закупает все, что необходимо бойцам на фронте, лично формирует посылки для ребят из 45 полка. Только в этом году член партии «Единая Россия» Железнодорожного района Самары Артем К. приобрёл и передал «за ленточку» автомобиль «УАЗ» (в покупке ему помогали бойцы 45 полка), спальные мешки, берцы, генераторы для отопления.

«Артем Сергеевич - активист нашего отделения партии «Единая Россия»» Железнодорожного района. Он сам отвозит гуманитарную помощь в зону специальной военной операции нашим самарским бойцам из 45 полка», - рассказа руководитель местной общественной приёмной партии Татьяна Миронова.

В марте этого года Артем при транспортировке груза «за ленточку» столкнулся с боевиками ВСУ.

«Чудом избежали гибели, но как помогали, так и будем помогать нашим. Это мой долг, я это так понимаю. Победа будет за нами, а Победа - наше общее дело».- говорит Артем.

Артем и его жена Вера воспитывают четверых детей, супруга помогает во всех вопросах, связанных с гуманитарной помощью. Недавно Артем и Вера отправили в зону СВО полсотни посылок для солдат, которые защищают Россию от нацизма. В посылки супруги вложили детские рисунки с пожеланиями мира и скорейшего возвращения.

И такой пример помощи фронту далеко не единственный. За плечами секретаря первичной организации «Единой России», военного пенсионера Константина Красильникова - огромная общественная работа по сбору и доставке гумпомощи в зону СВО, а ещё он передавал свой боевой опыт юным волонтёрам, учил жителей города делать блиндажные свечи. Полгода назад Константин отправился на передовую служить по контракту.

Депутат Самарской губдумы, а ныне заместитель комбата, участник СВО Дмитрий Холин рассказал, что наши земляки, выполняющие свой воинский долг в условиях СВО, полностью обеспечены всем необходимым обмундированием, предметами личной гигиены, продовольствием. Вместе с тем, они всегда очень радуются посылкам из дома, ведь письма и вещи – это не просто гуманитарный груз, это символ того, что дома их ждут, их поддерживают, в них верят.

Напомним, что из Самарской области продолжают направлять гуманитарную помощь землякам: регулярно отправляются автомобили, спецтехника, медикаменты, продукты и многое другое. Без помощи не остаются и жители новых регионов России. Более сотни гуманитарных конвоев ушло из 63-его региона «за ленточку» и в помощь жителям непокоренного Донбасса.