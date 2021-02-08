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Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий

8 февраля 2021 18:19
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О выявленных случаях плохой работы или бездействия управляющих организаций они будут сообщать в прокуратуру и жилинспекцию.

Мониторинг работы управляющих организаций проведут активисты партпроекта «Школа грамотного потребителя» в регионах с 8 по 22 февраля. Качество уборки снега и наледи будут оценивать председатели советов и жители многоквартирных домов. Им предложат заполнить анкеты. Высказать свое мнение можно не только по поводу очистки крыш, но и содержания дворовых территорий, детских площадок. 

«По выявленным в ходе мониторинга фактам будут подготовлены запросы в надзорные органы – жилищные инспекции и прокуратуры – с просьбой принять соответствующие меры реагирования. Но для начала коллеги попробуют наладить диалог с управляющими организациями и указать им проблемные места», – рассказал координатор партпроекта «Единой России», депутат Мосгордумы Александр Козлов. 

Он пояснил, что поводом к началу мониторинга «Единой России» стали многочисленные жалобы и сообщения из регионов.

«Мы видим видео и фото в СМИ, социальных сетях, как граждане получают травмы, наносится ущерб имуществу. Есть и крайне критичные случаи. Причем страдают не только жители, но и сами коммунальщики, когда не соблюдаются нормы по охране труда, отсутствует необходимая экипировка, страховки», – сказал координатор партпроекта.

Александр Козлов отметил, что всего этого можно избежать, если управляющие организации будут соблюдать действующие нормативы, вовремя исполнять свои обязанности. 

 «Конечно, где-то есть реальные проблемы, связанные с нехваткой работников и техники. Но важно не замалчивать о них, а вовремя искать пути решения. Большая часть проблем – все-таки из-за недобросовестности и невыполнения норм», – заключил он.

В самарском регионе в настоящее время идет формирование Советов собственников жилья. Активное участие в этом процессе принимают представители партии "Единая Россия".

«Костяк Советов составляют старшие по домам и просто неравнодушные к вопросам ЖКХ люди. Как идет работа по уборке снега на придомовых территориях, во дворах, на детских площадках, как чистят наледь с крыш, оценят представители ТОСов, советов многоквартирных домов, сами собственники жилья. Работа будет осуществляться совместно со специалистами «ЖКХ-контроль», - рассказал куратор комитета по улучшению условий жизни по месту жительства Консультативного совета общественных объединений Андрей Мишагин, член Общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя», передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

 

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Комментарии

Политика региона
8 февраля 2021  18:19
О выявленных случаях плохой работы или бездействия управляющих организаций они будут сообщать в прокуратуру и жилинспекцию.
Активисты «Единой России» проверят качество уборки снега с крыш домов и прилегающих территорий
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