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Активист «Молодой Гвардии Единой России» из Тольятти отправился добровольцем на Донбасс

17 мая 2022 12:51
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Активист «Молодой Гвардии Единой России» из Тольятти отправился добровольцем на Донбасс

Герман Пищальников оказался в составе шестого десанта добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства», состоящий из 50 человек.

25-летний Герман Пищальников, выпускник Тольяттинского Политехнического колледжа, который активно занимается волонтерской деятельностью. В списке его добрых дел: помощь пожилым людям, врачам, участие в общественных мероприятиях и благоустройстве. И сейчас, когда понадобилась помощь людям, Герман с удовольствием и глубокой искренностью поспешил на помощь людям.

«Герман откликнулся и проявил свою гражданскую позицию. Он делает простое, но в тот же момент очень хорошее и важное для всей страны дело – помогает братскому народу Донбассу восстанавливать мирную жизнь. Герман первый молодогвардеец, который выехал на территорию Мариуполя и близлежащих муниципалитетов. В дальнейшем мы также планируем направлять волонтеров помогать народу Донбасса», - рассказал координатор регионального волонтерского центра «Единой России» в Самарской области, и.о. руководителя «Молодой гвардии» Антон Родионов.

Также в составе десанта - медики, психологи и люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Волонтерский отряд будет работать в поселке Володарское, селе Безыменное и в Мариуполе.

В ближайшее время Самарская область заключит соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой Народной Республики. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта. Глава 63-го региона акцентировал внимание на том, что все силы по договорённостям будут концентрированы. Впереди много работы: восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году, оказание медицинской поддержки. 

«Это абсолютно верная позиция. Молодёжь Самарской области и «Молодая Гвардия» полностью поддерживает решение нашего Секретаря и на личном примере будет показывать, что мы готовы включаться, помогать, выезжать на место, оказывать помощь в возвращении мирной жизни в ДНР и ЛНР», - заключил Антон Родионов.

Теги: Единая Россия

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