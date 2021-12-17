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85 тысяч обращений поступило в «Единую Россию» за время декады приемов

17 декабря 2021 14:10
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Большинство запросов людей касалось сферы ЖКХ, также заявители интересовались темой здравоохранения и социальными вопросами.

По всей стране было открыто более 22 тысяч площадок, рассказала председатель Комиссии Президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на ВКС с региональными приемными партии.

Самыми активными стали жители Республики Татарстан, Камчатского, Пермского края, Республики Тыва, Магаданской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой областей и Республики Алтай.

«Тема ЖКХ — люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ. Нужно посмотреть, в каких регионах найдены наиболее успешные решения, и поделиться ими — в том числе, на федеральном уровне. За время декады удалось решить многие вопросы, которые касаются частных ситуаций, — около 30%», — рассказала она.

Анна Кузнецова добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность — вебинары посмотрели более 300 тыс. человек. Подобная практика будет продолжена.

Глава комиссии указала, что обращения носили как частный характер, которые касаются адресной помощи, так и системный. 

«Один из системных вопросов — жилье для детей-сирот. Было получено несколько сотен вопросов из разных регионов России по этой теме. В ручном режиме в некоторых субъектах РФ удалось решить проблемы — в Башкортостане, Тыве, Владимире, Ульяновске. Но это не выход из ситуации, должно быть системное решение», — указала Анна Кузнецова. Депутат отметила, что при Госдуме под ее руководством создана рабочая группа по выработке предложений по решению этого вопроса. В понедельник состоится обсуждение инициатив. 

«Мы целенаправленно и твердо будем добиваться решения этого вопроса», — подчеркнула глава Комиссии.

Практически во всех регионах лидером обращений стала тема ЖКХ. По ее словам, люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ и несвоевременную уборку снега и многое другое. В связи с этим Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле. 

Глава Комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы. 

«Это тот блок, которому мы уделяем особое внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных семей, закрепления статуса многодетной семьи.

Мы продолжим системную работу по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это также инициатива народной программы партии», — пояснила Анна Кузнецова.

Она обратила внимание на важность решения каждого вопроса и попросила регионы держать на контроле решение каждого из них. 

«Если не получается решить вопрос на местном, региональном уровне, необходимо сообщать нам, чтобы вместе найти выход из ситуации и помочь людям», — заключила она.

За этот период за помощью в Региональную приёмную Председателя Партии Д. А. Медведева в Самарской области обратились 134 человека. Вопросы, волнующие граждан, самые разнообразные: от очистки дороги от наледи до строительства новой котельной. Открыл декаду приемов «Единой России» Секретарь Самарского реготделения партии, глава региона -Дмитрий Азаров.

На приемах депутатов Государственной думы Владимира Гутенева, Александра Хинштейна, Леонида Симановского и Виктора Казакова, сенаторов Фарита Мухаметшина и Андрея Кислова, которые проходили лично и в режиме ВКС, рассматривались самые разные вопросы, затрагивающие интересы жителей региона,  от газификации населенных пунктов до реновации оборудования школьных столовых, рассказали в Региональной Общественной приемной в Самарской области.

Напомним, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии. Каждый день посвятили отдельной тематике. В первый день декады прием провел Председатель партии Дмитрий Медведев. Он поддержал предложения заявителей о законодательном регулировании служб примирения в школах и создании единого информационного ресурса, посвященного информированию о реабилитации детей. А также дал поручения региональным отделениям «Единой России» по решению ряда вопросов.

Общественные приемные Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов обращений. На Съезде «Единой России» 4 декабря Дмитрий Медведев подчеркнул, что это внушительная цифра — единороссы не только консультируют людей, но стараются помочь в реальном решении проблем. Партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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