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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

249 наблюдателей 55 стран приедут в Россию оценивать выборы в Госдуму

15 сентября 2021 09:21
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249 наблюдателей 55 стран приедут в Россию оценивать выборы в Госдуму

Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "Российской газете". По ее словам, ЦИК с большим уважением относится к международным наблюдателям и обеспечит им все необходимые условия для полноценного наблюдения.

Она добавила, что при этом главным критерием легитимности выборов в сентябре станет доверие именно российских граждан. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Теги: выборы в Госдуму наблюдатели

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