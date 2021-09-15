249 наблюдателей 55 стран приедут в Россию оценивать выборы в Госдуму

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Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "Российской газете". По ее словам, ЦИК с большим уважением относится к международным наблюдателям и обеспечит им все необходимые условия для полноценного наблюдения.

Она добавила, что при этом главным критерием легитимности выборов в сентябре станет доверие именно российских граждан. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.