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23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»

17 февраля 2021 17:24
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Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей.

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи Президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

Он напомнил, что одно из основных направлений работы «Единой России» – это поддержка фронтовиков. «Все они уже в почтенном возрасте, есть проблемы со здоровьем. И, конечно, нас не может не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов», – сказал Сергей Неверов.

"Россия – страна, где чтят историческую память, а история не переписывается в угоду фальсификации и популистским мнениям. Мы чтим всех известных и безымянных героев: наших современников - военных, пожарных, врачей, полицейских - людей, стоящих на страже мира, порядка России и наших священных солдат Великой Отечественной войны. Не сомневаюсь, что и в городах, и в селах Самарской области эта акция будет поддержана – волонтерами, партийцами, всеми жителями", - уверен депутат-волонтер Волжского района Максим Кануев
 передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

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Комментарии

Политика региона
17 февраля 2021  17:24
Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов призвал в День защитника Отечества отдать дань уважения поколению победителей.
23 февраля «Единая Россия» вместе с волонтерскими объединениями проведет всероссийскую акцию «Защитим память героев»
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